Un mes por la memoria: Fundación Alzheimer de Venezuela se une a la lucha mundial con actividades especiales

Con el lema “Pregunta sobre la demencia / pregunta sobre el Alzheimer”, este mes de septiembre se conmemora el 14.º aniversario del Mes Mundial del Alzheimer.

La campaña, impulsada por Alzheimer’s Disease International (ADI) y replicada en todos los continentes, busca romper el silencio y la resistencia a hablar sobre el Alzheimer, un desafío que afecta a más de 55 millones de personas en el mundo.

Fundación Alzheimer de Venezuela se une a la lucha mundial con actividades especiales

La Fundación Alzheimer de Venezuela atiende y representa a un colectivo de más de 250.000 familias afectadas.

El reto es mayúsculo: fortalecer la prevención, mejorar los índices de diagnóstico temprano, asegurar apoyo postdiagnóstico y garantizar cuidados dignos para las personas que viven con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Durante el mes, en Caracas se llevará a cabo una programación diversa de actividades dirigidas a la concientización y al apoyo de pacientes y familiares.

Este sábado 6 de septiembre se realizará una jornada de concientización en el C.C. Plaza las Américas, mientras que el jueves 18 tendrá lugar la XXVII Conferencia del Mes Mundial del Alzheimer en el auditorio del Laboratorio Megalab.

El viernes 19 se celebrará el XVII Encuentro de capítulos, mientras que el sábado 20 se organizará un grupo de apoyo gratuito a las 10:00 am y, ese mismo día, una jornada de concientización en el Parque Los Caobos de 9:00 am a 2:00 pm.

Finalmente, el viernes 3 de octubre se dictará una charla en la ciudad de Valencia, cerrando así un mes de iniciativas que promueven la sensibilización y el acompañamiento frente a esta enfermedad.

La Fundación Alzheimer de Venezuela hace un llamado a instituciones, empresas, medios de comunicación y ciudadanía a sumarse a esta campaña global, contribuyendo a derribar mitos y a construir una sociedad más informada y solidaria.

