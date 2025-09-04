La Guaira construye una planta procesadora de trigo: generará más de 400 vacantes de empleo

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del estado La Guaira anunciaron que en el marco de la Zona Económica Especial ha iniciado la construcción de una planta procesadora de trigo, la cual se prevé esté lista en dos años aproximadamente.

La información fue dada a conocer por el superintendente de Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez, junto al Gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, el Alcalde del Municipio Vargas, José Manuel Suárez, y la Autoridad Única de la Zona Económica Especial de La Guaira, Marcos Meléndez.

Se trata de la planta procesadora de Trigo, Molino King of Wheat (Mokiwhe), que estará ubicada en el sector Puerto Viejo de la Parroquia Catia La Mar. Esta obra de gran envergadura será la más grande de Latinoamérica.

Tendrá una capacidad de producción de 48 mil toneladas mensuales, equivalentes a 1.600 toneladas diarias de trigo procesado. Se estima que su construcción generará 150 empleos directos en esta fase y, una vez operativa, unos 400 puestos de trabajo permanentes.

El mandatario regional destacó que la obra fortalecerá la soberanía alimentaria, garantizará el abastecimiento interno y abrirá oportunidades de exportación hacia Centroamérica y el Caribe.

Otra obra de envergadura en La Guaira: nuevo centro comercial

En días recientes, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, también ofreció detalles de lo que será el nuevo Centro Comercial Plaza Tricolor en Maiquetía, proyecto que impulsará la economía local.

Se espera que este complejo comercial abra sus puertas a mediados del próximo mes de septiembre. "La construcción del centro comercial Plaza Tricolor no solo incrementará nuestra oferta gastronómica, textil y de servicios con franquicias nacionales e internacionales, sino que se erige como un símbolo del impulso económico que vive nuestro estado", destacó el mandatario regional.

Esta infraestructura una vez operativa se convertirá en una gran fuente de empleo con la creación de 500 empleos directos y 1.500 indirectos.

Reconocidas franquicias nacionales e internacionales como Farmatodo, KFC, Miniso, Mykonos, Óptica Color y Viva Express iniciarán operaciones en el complejo, ubicado en Maiquetía. Estas aperturas marcan la primera fase de un plan que culminará con la inauguración total del centro comercial en el último trimestre del año.

También visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube