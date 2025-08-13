El Gran Hotel Meliá Caribe revive: se perfila como un motor de turismo y empleo para La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

El histórico Gran Hotel Meliá Caribe, que fue devastado por los trágicos eventos de 1999, se encuentra en proceso de remodelación con el fin de ofrecer un servicio dentro del estado y aumentar el atractivo turístico en el estado La Guaira.

De acuerdo con el diario La Verdad de Vargas, la reestructuración del hotel servirá para convertirse en un motor de turismo y empleo en la entidad costera.

Trayectoria del mítico hotel guaireño

Construido en 1975, el hotel se estableció rápidamente como un referente del lujo y el turismo en la región. Con 320 habitaciones, una suite presidencial, restaurantes, salones de banquetes y modernas instalaciones como gimnasio, se convirtió en un destino de primer nivel para visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, sufrió un 1999 con la devastadora Tragedia de Vargas. El deslave, uno de los mayores desastres naturales en la historia de Venezuela, arrasó con gran parte de la infraestructura de la zona. Aunque las estructuras principales del Meliá Caribe se mantuvieron en pie, las áreas externas como jardines y piscinas sufrieron daños considerables.

Durante más de dos décadas, el Gran Hotel Meliá Caribe permaneció como un fantasma de su pasado glorioso. A pesar de las promesas de recuperación por parte de diversas gestiones gubernamentales, el edificio se deterioró, convirtiéndose en un símbolo de la desidia y el abandono.

