Proponen un plan nacional para renovar las bombonas de gas: conozca el proyecto y los involucrados

El presidente de la Confederación de la Industria del Gas (Coningas), José Luis Rodríguez, informó que propuso a sus afiliados un plan nacional de inversión para renovar las bombonas de gas.

Explicó que dicho proyecto contempla la fabricación nacional de cilindros de manera conjunta con siderúrgicas locales, así como la creación de nuevos talleres reparadores de bombonas, refiere Unión Radio.

En tal sentido, aseguró que el plan está siendo evaluado en mesas de trabajo que sostiene con el ministerio para Hidrocarburos y PDVSA GAS, con el objetivo de diseñar un buen plan que refuerce las normas de seguridad y la correcta manipulación de las bombonas.

Por lo que destacó, que con esto también buscan generar conciencia en la población.

“Hoy en día nosotros vemos prácticas donde utilizan mangueras y arandelas de cualquier tipo y las instalaciones no son revisadas luego de ser instaladas para ver si queda escape y pienso que hay que crear más conciencia también en la manipulación, en el uso consciente y responsable de este servicio. Porque no es un producto como el agua, sino que estamos hablando de un producto inflamable como es el gas”, dijo Rodríguez.

