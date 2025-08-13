Reuters: Chevron reanuda operaciones en Venezuela con embarque de crudo para EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un buque petrolero fletado por Chevron atracó este martes 12 de agosto en el terminal de Jose, estado Anzoátegui, operado por la estatal venezolana PDVSA, para convertirse en el primero en exportar crudo a Estados Unidos bajo una nueva licencia restringida otorgada por el Departamento del Tesoro.

Según reporta Reuters, el buque Canopus Voyager, con bandera de Bahamas, llegó a aguas venezolanas la semana pasada y se posicionó para cargar petróleo pesado Hamaca, producido por la empresa mixta entre Chevron y PDVSA. Los datos de seguimiento de LSEG confirmaron el movimiento del carguero en la terminal.

Chevron retoma operaciones tras suspensión en mayo

Chevron había suspendido la carga de crudo venezolano en abril, antes del vencimiento de su licencia anterior el 27 de mayo. A finales de julio, el gobierno estadounidense autorizó a la compañía a operar nuevamente en Venezuela, país sancionado por la OPEP, mediante una licencia que permite exportar petróleo y realizar intercambios con PDVSA, pero prohíbe cualquier pago al gobierno venezolano.

Esta reactivación marca un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre ambas naciones, bajo condiciones estrictas de cumplimiento.

Otros buques se acercan a puertos venezolanos

Además del Canopus Voyager, al menos otros cinco buques utilizados por Chevron para transportar crudo venezolano estaban en tránsito hacia aguas del país sudamericano el martes, según datos de LSEG:

Mediterranean Voyager – Cerca del puerto de Bajo Grande, esperando autorización para cargar crudo Boscán.

Nave Cosmos, Sea Jaguar, Ionic Anax y Nave Neutrino – Señalaron Aruba como destino, punto habitual para transferencias de crudo venezolano entre embarcaciones.

