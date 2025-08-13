Maduro califica de “balurda” la recompensa de Pam Bondi: Es la putrefacción moral del imperialismo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, califica de “balurda” el aumento de recompensa en su contra, anunciado por la fiscal general de Estados Unidos (EEUU), Pam Bondi.

"Llevan las diferencias que tenemos y tendremos toda la vida, al alcantarillado de la putrefacción moral del imperialismo y su decadencia”, indicó el jefe de Estado, durante un acto de Fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz de los Circuitos Comunales.

El pasado jueves, Bondi dobló a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece en contra de Maduro, una acción que el primer mandatario aseguró es un intento para “manchar” su ética y moral.

“Están tratando de manchar nuestra ética y moral. Pues sepan que a nosotros no nos mancha ningún imperio", sentenció Maduro.