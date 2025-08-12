Pronóstico Inameh: alertan lluvias y actividad eléctrica en varias regiones este 12 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este martes 12 de agosto que se mantiene el cielo parcialmente nublado en buena parte del territorio nacional, con algunas zonas despejadas durante la mañana.

De acuerdo con la información compartida por Inameh en su canal de Telegram se prevé un incremento de la nubosidad y precipitaciones en varias regiones del país, especialmente en horas de la tarde y noche.

Pronóstico del Inameh para este 12 de agosto

En tal sentido, el Inameh precisó que sobre Venezuela, se mantiene la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) en buena parte del territorio, reforzada por el desplazamiento de la Onda Tropical Nro. 24, así como la Vaguada Monzónica asociada a la Baja semipermanente.

En horas de la mañana se estima cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas; asimismo, se estiman áreas con nubosidad y precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Nueva Esparta, norte de Anzoátegui, Bolívar, norte de Amazonas, sureste de Miranda/Falcón, sur de Guárico, este de Apure, sur de Táchira y suroeste del Zulia.

En la tarde y noche, se prevé incremento de la cobertura nubosa con lluvias y chubascos con eventuales descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, partes Lara/Falcón, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas en zonas de La Guaira, Miranda, Distrito Capital, Aragua y Carabobo.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube