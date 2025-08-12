¿Por qué no se han reanudado los vuelos comerciales entre Venezuela y República Dominicana? Esto dijo Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reveló este lunes que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) le negó a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, reanudar los vuelos con Venezuela.

“Yo autorice de inmediato que se reanuden los vuelos entre Venezuela y República Dominicana porque eso favorece mucho a la comunidad venezolana en República Dominicana (...) lamentablemente la autoridad aeronáutica y el gobierno de República Dominicana, recibió la orden del Gobierno de Estados Unidos que no y no abrió el vuelo”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

A su juicio, esta negativa demuestra que Abinader “no tiene la autonomía en su país para resolver un tema tan fácil, que no perjudica a nadie, sino que beneficia a la comunidad venezolana”.

Conexión aérea entre Venezuela y República Dominicana

Maduro recordó que la propuesta de reanudar los vuelos entre Caracas-Santo Domingo se la hicieron los venezolanos que residen en ese país, a través del cantante dominicano, Sergio Vargas, quien se reunió con el Primer Mandatario venezolano el sábado 14 de junio, en el Palacio de Miraflores.

“Yo le dije bueno me parece muy bien, está aprobado, vamos abrirlos mañana mismo domingo, para conectarnos con nuestra hermana República Dominicana”, dijo el primer mandatario, en aquel momento.

Es importante destacar que Sergio Vargas se encontraba en Miraflores junto con Zulinka, hija del fallecido cantante Rubby Pérez, a quien lo reconocieron con la Orden José Antonio Abreu y le dieron la nacionalidad venezolana post-mortem.