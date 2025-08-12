Denuncia

Maduro acusa a la CIA de usar ONG falsas para blanquear terroristas en Venezuela

Explicó que esos individuos conformaban a los llamados “comanditos” que “generaron violencia y destrucción” el 29 y 30 de julio del 2024

Por Genesis Carrillo
Lunes, 11 de agosto de 2025 a las 08:31 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó este lunes al Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de usar Organización No Gubernamental (ONG) “falsas para blanquear terroristas” en el país. 

En su programa “Con Maduro +”, sumó a esta denuncia, de la cual afirmó que tiene pruebas, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). 

“Por ahí andan la Usaid, la CIA, el departamento de Estado (...) financiando ONG que se quieren hacer vender como izquierdista y chavistas para blanquear a terroristas, las pruebas han aparecido completicas”, indicó el jefe de Estado. 

Explicó que esos “terroristas” conformaban a los llamados “comanditos” que “generaron violencia y destrucción” el 29 y 30 de julio del 2024, tras las elecciones presidenciales del 28 de ese mes. 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
licencia
Estados Unidos
tEXAS
Lunes 11 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América