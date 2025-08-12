Maduro acusa a la CIA de usar ONG falsas para blanquear terroristas en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, acusó este lunes al Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de usar Organización No Gubernamental (ONG) “falsas para blanquear terroristas” en el país.

En su programa “Con Maduro +”, sumó a esta denuncia, de la cual afirmó que tiene pruebas, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

“Por ahí andan la Usaid, la CIA, el departamento de Estado (...) financiando ONG que se quieren hacer vender como izquierdista y chavistas para blanquear a terroristas, las pruebas han aparecido completicas”, indicó el jefe de Estado.

Explicó que esos “terroristas” conformaban a los llamados “comanditos” que “generaron violencia y destrucción” el 29 y 30 de julio del 2024, tras las elecciones presidenciales del 28 de ese mes.