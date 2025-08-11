"Criminalizar a Venezuela": El CICPC responde a EEUU y defiende al presidente Maduro

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a un video publicado en la red social Instagram, Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) rechazan los señalamientos realizado por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en contra del presidente Nicolás Maduro.

El pasado jueves 7 de agosto, la Fiscal general de EEUU, anunció el aumento de la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro. Así como otras altas autoridades venezolanas, entre ellas Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, vinculándolos como supuestos líderes del "Cártel de los Soles".

Es por llo, que el director del Cicpc, Douglas Rico, a través de un video, informó que todos los funcionarios de la policía científica rechazan los señalamientos perpetrados por EEUU en contra de Maduro, asegurando que, la supuesta banda "no existe en Venezuela"

Rico, destacó que el "Cartel de los Soles" lo crearon en "los laboratorios de guerra cognitiva de ese país, con el fin de distraer al mundo y así apoderarse de manera violenta de nuestros recursos naturales"

Aunado a eso, manifestó que la nación norteamericana, pretende criminalizar al jefe de Estado venezolano y al pueblo, aun cuando la nación sudamericana tiene la tasa más alta de incautación de drogas, disminución en los índices de homicidios, secuestros, robos y otros delitos violentos.

"Hoy, cuando tenemos la más alta tasa de incautación de drogas que ningún otro país pueda tener este año, así como los índices de homicidios, secuestros, robos y otros delitos violentos han disminuidos significativamente, aún pretenden criminalizar a nuestro pueblo, a nuestro gobierno y a nuestro Presidente Constitucional...



Por eso, nosotros defenderemos esta tierra sagrada y en perfecta la fusión Popular, Militar, Policial seguiremos atentos para identificar y neutralizar de manera inmediata, todos aquellos eventos que pretendan generar violencia o inestabilidad en nuestro país".

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube