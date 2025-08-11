Ministerio Público imputa a Martha Grajales: la acusan de conspiración con gobierno extranjero

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) imputó a la activista de derechos humanos y miembro del colectivo Surgentes, Martha Lía Grajales, por los delitos varios delitos que incluye la conspiración con gobierno extranjero.

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab

“El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República”, indicó.

Agregó que a la ciudadana le han dictado privativa de libertad por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación.

“El Ministerio Público como garante de la justicia y los derechos humanos velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución”, dijo el MP.

Avances del ministerio en otros procesos

Más temprano, la Fiscalía anunció avances en el proceso judicial por el atentado frustrado Plaza Venezuela.

A través de sus redes sociales, el MP precisó que explicará los detalles judiciales más adelante.

“El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la Plaza de la Victoria contra el fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país. Dicho atentado terrorista está vinculado directamente a las conspiraciones provenientes de los Estados Unidos y la extrema derecha venezolana. Este Ministerio Público explicará los detalles judiciales a que haya lugar más adelante: vinculados a todo este grave proceso que intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano", se lee en la publicación compartida en Instagram.