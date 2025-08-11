Gobierno de Venezuela presenta nuevo documento clave sobre la Guayana Esequiba

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 11 de agosto, el Gobierno de Venezuela presentó un nuevo documento clave sobre la Guayana Esequiba.

La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, compartió los detalles e hizo público un comunicado sobre la "verdad histórica sobre la Guayana Esequiba".

En tal sentido, Rodríguez explicó que la entrega se realizó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con pruebas adicionales, y la posición oficial en relación con su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba.

Rodríguez agregó que este documento posee 50 volúmenes donde se plasman las pruebas del despojo de esos espacios por el laudo criminal. "Una respuesta que sepulta el laudo fraudulento de 1899", reiteró.

Dijo que Guyana pretende reeditar y darle vida al laudo arbitral ante la CIJ, por lo que se ha dejado claro que "Venezuela no reconoce ni acatará este procedimiento fraudulento y decisión alguna que de él emane".

Además, añadió que Venezuela ha culminado una etapa de fase escrita que demuestra la verdad histórica sobre el territorio. "Tenemos pruebas suficientes ante el despojo ilegal", puntualizó.

