Gran marcha en Caracas este 11 de agosto: estas son las vías alternas

En las últimas horas, el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, convocó a una gran marcha en Caracas y el interior del país, este lunes 11 de agosto.

La movilización busca "condenar los intentos de desestabilización, las guarimbas y los actos terroristas, fenómenos ya superados por la voluntad indomable de nuestro pueblo", escribió Fernández en sus redes sociales.

Según se pudo conocer, la concentración será a partir de las 3:00 de la tarde en la avenida Libertador de Caracas, antes del primer puente que conduce hacia Maripérez.

¿Cuáles son las rutas alternas a la Gran Marcha en Caracas?

Para evitar la zona de la concentración, a continuación te presentamos las vías alternas:

En la avenida Libertador de Caracas, se recomiendan las siguientes rutas, según la dirección:

Si te diriges hacia el este de la ciudad:

Avenida Francisco de Miranda: Es la vía alterna más directa. Puedes tomarla desde la zona de Chacaíto o El Rosal para continuar el recorrido hacia el este, pasando por Chacao y Altamira.

Avenida Andrés Bello: Esta avenida corre de forma paralela a la avenida Libertador, al sur de la misma, y puede ser una opción para conectar con otras vías principales.

Si te diriges hacia el oeste de la ciudad:

Avenida Francisco de Miranda: Al igual que en el caso anterior, es la mejor alternativa para evitar el congestionamiento en la Libertador.

Avenida Urdaneta: Si tu destino es más céntrico, puedes desviarte por la avenida Urdaneta o la avenida Baralt.

Por otra parte, los transeúntes también pueden hacer uso del Metro de Caracas, especialmente la Línea 1 y sus conexiones, como alternativa al tráfico terrestre en las zonas afectadas.

