Convocan a una Gran Marcha en Caracas: dónde y a qué hora será la movilización del 11 de agosto

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, convocó a la población a participar mañana lunes 11 de agosto, en la Gran Marcha Antiimperialista por la Paz y contra el Narcoterrorismo de la Ultraderecha Fascista.

De acuerdo a su publicación en Instagram, a la actividad se unirán todos los estados venezolanos.



"Tras una amplia videoconferencia con los integrantes de la Vicepresidencia de Movilización y Eventos del PSUV, movimientos sociales, organizaciones políticas y el pueblo en general, hemos establecido las bases para la defensa de la nación y el respaldo incondicional al presidente Nicolás Maduro", dijo el jefe gubernamental.

Hora y recorrido de la marcha en Caracas



La concentración será a partir de las 3 de la tarde en la avenida Libertador de Caracas, antes del primer puente que conduce hacia Maripérez, "para elevar nuestras voces y condenar los intentos de desestabilización, las guarimbas y los actos terroristas, fenómenos ya superados por la voluntad indomable de nuestro pueblo".



"Rechazamos enérgicamente los esfuerzos de aquellos grupos fascistas que buscan promover una agenda de violencia y terror, financiada por el gobierno estadounidense, que pretende erigirse como juez del mundo. Son ellos quienes han secuestrado injustamente a niños, niñas y migrantes, y ahora han aumentado la recompensa por la captura de nuestro Presidente, en una afrenta grave a la autoridad de un Jefe de Estado. Esto revela la desesperación del imperio; los venezolanos exigimos respeto por nuestra soberanía y por la autoridad de Maduro", remató Fernández en su cuenta.

