Pronóstico Inameh: este 10 de agosto persisten zonas nubladas en gran parte del territorio nacional

Este domingo 10 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó los detalles del clima para las próximas horas en Venezuela.

A través de sus redes sociales, detalló que en horas de la mañana persisten zonas nubladas y nubosidad fragmentada en gran parte del territorio nacional.

Además, el Inameh aprecia áreas con precipitaciones en zonas de: La Guayana Esequiba, sur de Monagas, sur de Anzoátegui, este de Sucre, norte de Amazonas, Bolívar, norte de Aragua, norte de Yaracuy, Guárico, sur de Cojedes, Barinas, Apure, Portuguesa, este de Falcón, Lara, Andes y Zulia.

¿Qué pronóstica el Inameh en otros estados del país?

El reporte climático informa además, que para el resto del territorio nacional se aprecia nubosidad parcial con precipitaciones de intensidad variable en zonas de: La Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, este de Sucre, Nueva Esparta, sur de Monagas, sur de Anzoátegui, este de Falcón, norte de Lara, norte de Yaracuy, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

El Clima en la Gran Caracas

En horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado sin descartar algunas lluvias dispersas en La Guaira. Luego del mediodía, permanecerá nubosidad fragmentada con principios variables.

Las temperaturas oscilan, la mínima en 19°C y una máxima de 29°C, con vientos de leves a moderados, predominantes del noreste, se mantienen concentraciones leves de polvo Sahariano.

