¿Cuándo comenzará la búsqueda? Conoce el cronograma completo del plan de reinserción escolar en Venezuela

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, anunció esta semana un despliegue especial para ubicar a los niños y adolescentes que por distintas causas han salido del sistema educativo.

El plan de reinserción escolar involucra a varias instituciones del Estado, así como a la comunidad organizada. Una de las metas es facilitar las condiciones para que vuelvan a las aulas.

La institución tiene previsto conformar equipos para el respectivo censo “comunidad por comunidad” y posterior acompañamiento.

Rodríguez señaló que la mayoría de estos casos responden a migrantes que retornaron al país, así como a niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Cronograma de acción establecido

- Del 11 al 16 de agosto conformación de equipos y diagnóstico por comunidad y calle.

- Del 18 al 30 de agosto se hará el censo para ubicar, caracterizar y hacer el registro de cada caso.

- Del 1 al 8 de septiembre serán las inscripciones en los planteles.

“Una vez inscritos en sus escuelas, es fundamental el acompañamiento y padrinazgo de las comunidades a cada estudiante para garantizar su desarrollo y crecimiento integral en el seno educativo”, resaltó.

