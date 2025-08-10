"Una bestia siniestra": La Guardia de Honor y la DGCIM responden a las acusaciones de EEUU contra Maduro y Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Guardia de Honor Presidencial (GHP) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) emitieron este sábado un comunicado para responder a las recientes declaraciones y medidas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el presidente Nicolás Maduro Moros.

El pronunciamiento fue realizado públicamente por el M/G Javier José Marcano Tabata, comandante de ambos componentes, quien indicó que las declaraciones de la Fiscal General estadounidense el 7 de agosto, "se constituyen en una violación flagrante al derecho internacional y a los principios de autodeterminación de los pueblos".

Marcano Tabata calificó las declaraciones como un "monumento permanente a la mentira y falsedad". En este sentido, describió al gobierno de EEUU como "supremacista".

La Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM, reafirmaron la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). "Protector del pueblo venezolano y claro defensor del bolivarianismo y del legado del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría".

Desmienten acusaciones de narcotráfico

En el comunicado, desmienten las acusaciones de narcotráfico, calificándolas como una "atrocidad" y una "innoble narrativa que busca posicionar una mentira como verdad".

Durante su alocución, el jefe militar afirmó que Estado Unidos es una "bestia siniestra, una fuerza destructiva que pretende adueñarse de la riqueza de nuestra región".

"Nosotros, los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los que integramos la Guardia de Honor Presidencial, estos comandantes y Estado Mayor se mantienen en actividad permanente, ajustando la doctrina militar bolivariana para estar a la altura de la comprensión de las nuevas formas de guerras, desarrollando capacidades militares", advirtió.

"Mi comandante en jefe, cuente con nuestra lealtad absoluta, la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar están listas y dispuestas para servir donde considere usted emplearla, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela, nace en el Esequibo, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca”, concluyó.

También puedes visitar nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube