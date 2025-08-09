Precio del dólar y euro BCV para los días 9 y 10 de agosto: cotización de las divisas para el fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Central de Venezuela (BCV), fijó las tasas del dólar y euro oficiales que estarán vigente para los días 9 y 10 de agosto, las cuales presentan un aumento con respecto al cierre de la jornada anterior.

La moneda estadounidense se cotizará este fin de semana en, 130,06 bolívares por unidad, de acuerdo al reporte del BCV en su sitio web.

Mientras que, el euro se tasará en Bs 151,13 bolívares.

Estas tasas sirven como referencia para las transacciones en comercios formales, entes públicos y privados, además de pagos de servicios dentro del país.

