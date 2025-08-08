Precios del pollo al mayor y detal en Catia: montos al 8 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

La populosa zona de Catia, en Caracas, es punto de referencia para la compra a bajo costo de carne, pollo y embutidos. Diariamente miles de caraqueños acuden a buscar ofertas o los cada vez más frecuentes "combos" de proteína.

De acuerdo con una publicación compartida en TikTok por Ezequiel Negocios, los compradores pueden acceder a una amplia oferta. A continuación te compartimos el precio al mayor y detal de este rubro para el 08 de agosto:

Pollo entero: Kg desde $3.4

Muslos: Kg desde $3.45

Bolsa de muslos: 3 Kg ($10) 4 Kg ($13) 5 Kg ($17)

Bolsa de pechugas: 3 Kg ($13) 4 Kg ($18) 5 Kg ($23)

Bolsa de pollo picado: 3 Kg ($13) 4 Kg ($18) 5 Kg ($23)

Bolsa de Alas: 3 Kg ($12) 4 Kg ($15) 5 Kg ($20)

Estos precios son de negocios ubicados en los alrededores de la calle Colombia y Pérez Bonalde.

Aumenta producción de pollos en Venezuela

El sector avícola venezolano logró un notable incremento del 8% en la producción de pollo y huevos, consolidando una distribución diaria de 7.000 toneladas de estos productos a lo largo y ancho del territorio nacional.

A través de una entrevista con Fedecámaras Radio, el presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi), Francisco Tagliapietra, explicó que este aumento corresponde al primer trimestre del año.

Además, dicho crecimiento representa un paso significativo para la seguridad alimentaria del país.

La producción avícola se mantiene estable

Las cifras obtenidas durante los primeros meses del presente año reflejan una tendencia de crecimiento del 8%, en comparación con el 2024. De acuerdo con Tagliapietra, esto significa que la producción se encuentra estable y capacitada.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube