Diosdado Cabello encabezó supervisión nocturna en operativo de seguridad en Miranda: detalles

Las autoridades nacionales realizaron un recorrido nocturno por el estado Miranda para evaluar el funcionamiento de los operativos de seguridad ciudadana activos durante la temporada decembrina.

La actividad fue encabezada por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y tuvo como propósito constatar la presencia policial en zonas de alta circulación de personas.

La inspección inició en Filas de Mariches, municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, y posteriormente se extendió hacia distintas localidades de los Valles del Tuy. Durante el recorrido se verificó el despliegue de los cuerpos de seguridad y la ejecución de las estrategias preventivas, orientadas a reducir riesgos y garantizar el orden público.

Durante el contacto con funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), se informó que el eje de los Valles del Tuy acumula más de cuatro meses sin registrar homicidios. Este dato fue presentado como parte del balance de resultados de las acciones de prevención y control implementadas en la zona.

“Los policías son amigos del pueblo; los funcionarios policiales están trabajando con el pueblo. El pueblo tiene que querer a los policías, que cuando los vean digan ‘estoy tranquilo, están los míos’”.

En relación con Petare, las autoridades señalaron una disminución de los índices delictivos desde la aplicación del modelo de cuadrantes de paz. De acuerdo con la información oficial, desde febrero del año pasado se han registrado dos homicidios, lo que representa una variación significativa en comparación con períodos anteriores.

"Así está Petare desde febrero del año pasado, cuando implementamos los cuadrantes de paz; solamente han ocurrido dos homicidios”.

