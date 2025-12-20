Mercal Bodega Móvil: conozca las paradas y horarios de hoy 20 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El programa Mercal Bodega Móvil continúa su recorrido por diferentes comunidades del país, llevando alimentos a precios accesibles.

Hoy sábado 20 de diciembre, el operativo estará activo en la parroquia Miguel Peña, municipio Valencia, estado Carabobo, ofreciendo productos básicos para los habitantes de la zona y fortaleciendo la distribución alimentaria en sectores populares.

La jornada iniciará a las 10:00 am en la comunidad Eduardo Alemán Sucre.

Los vecinos podrán adquirir alimentos de la cesta básica directamente desde la unidad móvil, que se traslada para garantizar el abastecimiento sin necesidad de largas filas en establecimientos fijos.

Mercal Bodega Móvil es una iniciativa del Estado venezolano que busca acercar los productos de primera necesidad a las comunidades, disminuyendo los costos de transporte y asegurando la disponibilidad de alimentos durante fechas de alta demanda, como es la temporada decembrina.

Foto: Mercal Bodega Móvil

Entre los alimentos disponibles se incluyen harina, arroz, aceite, pasta, legumbres y otros productos básicos de consumo diario, y especialmente alimentos que puedan utilizarse para la realización de las hallacas, protagonistas de este mes decembrino.

Las autoridades locales recuerdan a la población respetar el orden y las indicaciones de los organizadores durante la actividad. Además, se recomienda a los usuarios acudir temprano para evitar aglomeraciones y garantizar que todos los interesados puedan acceder a los productos disponibles.

