Formalización migratoria en Perú: requisitos oficiales para venezolanos extranjeros

La formalización migratoria en Perú es una medida oficial impulsada por el Gobierno para regularizar la situación de ciudadanos extranjeros, especialmente venezolanos, que cuentan con documentación vencida.

A través de este mecanismo, las personas extranjeras que se encuentran en condición regular y poseen permisos temporales caducados tienen la posibilidad de cambiar su estatus migratorio y obtener un documento actualizado que los habilite para residir legalmente en Perú, así lo informa diario El Comercio.

Personas que pueden acceder al trámite en Perú

Este procedimiento está dirigido únicamente a extranjeros que ingresaron de manera regular al territorio peruano y que buscan formalizar su permanencia.

Migraciones precisó que no podrán aplicar quienes hayan ingresado de forma irregular al país.

El cambio de calidad migratoria permite pasar del CPP o PTP al estatus de Especial Residente, requisito indispensable para obtener el Carné de Extranjería.

Condiciones exigidas para iniciar la solicitud

Haber permanecido al menos seis meses desde la aprobación del último permiso temporal.

Presentar la solicitud antes del vencimiento del PTP.

No registrar deudas por multas migratorias.

No contar con antecedentes penales, policiales o judiciales vigentes.

No figurar con alertas activas en Interpol.

Requisitos y documentación solicitada

Para completar la formalización migratoria en Perú, Migraciones exige la presentación de documentos básicos y declaraciones juradas. Entre los principales requisitos se encuentran:

Formulario PA debidamente llenado.

Comprobante de pago del trámite.

Copia del pasaporte o documento de viaje válido.

Declaraciones juradas sobre antecedentes y actividades realizadas en Perú.

El pago correspondiente es de S/40.60, el cual puede efectuarse en el Banco de la Nación o a través de plataformas digitales autorizadas.

Pasos finales para obtener el Carné de Extranjería

Una vez reunidos los requisitos, el solicitante debe ingresar a la Agencia Digital de Migraciones y completar el trámite en línea:

https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe/agencia-virtual/identidad

La entidad evaluará la solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles y notificará la respuesta mediante el buzón electrónico.

Si la solicitud es aprobada, el ciudadano extranjero deberá programar una cita para retirar su Carné de Extranjería, documento que le permitirá residir legalmente en Perú por un período inicial de hasta un año, prorrogable según la normativa vigente.