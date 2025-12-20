El plan antirrobo de diciembre: así puede irse de vacaciones sin preocuparse por su hogar

Suscríbete a nuestros canales

El espíritu festivo de la Navidad trae consigo un riesgo latente para miles de hogares que quedan desatendidos durante las vacaciones y se convierten en un blanco fácil

Al ser una década de reunión y amor, también es una fecha en la que los siniestros se vuelven más comunes, ya sea por el uso excesivo de luces y decoraciones o por el aumento de visitas de amigos y familiares.

Proteger su casa va más allá de cerrar la puerta con llave; requiere una estrategia que cubra la presencia simulada, la discreción digital

La prevención se centra en hacer que la casa parezca habitada.

Vigilancia inteligente

La tecnología moderna pone a disposición de los propietarios herramientas de vigilancia asequibles y altamente eficaces. Las cámaras de seguridad con detección de movimiento se han convertido en un elemento básico.

Estos dispositivos envían notificaciones directas al teléfono móvil del propietario ante cualquier actividad sospechosa.

Una tendencia creciente es el uso de timbres inteligentes como los videos porteros. Estos se encargan de grabar la puerta principal y también permiten la comunicación bidireccional, incluso si el propietario se encuentra a miles de kilómetros.

Los jardines y las fachadas descuidadas brindan cobertura y oportunidades, por lo que debe mantener su fachada limpia y podada para que los delincuentes no tengan opción de esconderse en sombras.

Es importante la iluminación exterior, pues este juega un papel crucial en áreas estratégicas como el garaje, las entradas laterales y el patio trasero.

Estas luces estén dirigidas hacia la propiedad y no hacia la calle, para que iluminen al posible intruso sin molestar a los vecinos.

Objetos valiosos y la ayuda vecinal

Si planea ir de viaje por estas épocas, debe tener en cuenta medidas específicas con sus objetos de valor. Es decir, debe guardar todas sus joyas, efectivo y documentos importantes en una caja fuerte.

Colocar los regalos comprados lejos de ventanas y puertas reduce el incentivo para un robo de oportunidad, este tipo de hurtos se les conoce por buscar objetos fáciles de transportar y vender.

El programa de un vecindario en alerta sigue siendo una de las mejores defensas comunitarias.

Establecer un sistema de vigilancia mutua con vecinos de confianza, crea una red de seguridad humana que ninguna tecnología puede igualar. Por lo que es necesario informar a los vecinos sobre la duración del viaje.

Además, les deben dar una llave de acceso para cualquier emergencia o señal de actividad inusual.

La seguridad en Navidad es una tarea compartida que exige la colaboración y la precaución de toda la comunidad.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube