Espíritu de la Navidad: estos son los cinco rituales más poderosos para recibir la abundancia el 21 de diciembre

La celebración por el día del espíritu de la navidad está ligada al solsticio de invierno, por ende, ese día las personas renuevan sus energías, al tiempo que aprovechan para compartir con familiares y amigos una cena.

En ese sentido, en la actualidad existe un amplio abanico de rituales para atraer la abundancia y prosperidad el día del espíritu de la navidad, en el cual suele predominar la esencia de mandarina, ya que, es la más asociada a la riqueza.

Sin embargo, la especialista en temas astrológicos Eimy Terré, indica que los cinco rituales más efectivos para recibir las buenas engerías del espíritu de la navidad son:

Mesa de abundancia: consiste en arreglar la mesa de la casa, en la cual debe haber mandarinas, lentejas, arroz y vino, puesto que, se asocian a la abundancia. Además, quienes vayan a degustar de lo antes mencionado debe brindar para atraer lo bueno. Incienso de mandarina o manzana con canela: cumple la función de limpiar el espacio, es decir, combatir las malas energías acumuladas ahí, a su vez, elimina las cargas energéticas que tenga cualquier persona que este en el lugar. Carta del adiós: lo ideal es que la persona escriba todas las experiencias negativas que tuve durante el 2025 y luego la queme, posteriormente debe arrojar las cenizas a la basura para eliminar todo lo malo de su vida. Línea de sal: se sugiere que la hagan en la puerta de la casa para combatir las malas energías de quienes ahí habitan o que puede traer cualquier invitado. Pino: el incienso es ideal para atraer la riqueza al hogar.

En definitiva, lo más recomendable es que la persona ejecute el ritual con el que más se identifique, pero el resultado dependerá de la fe y la frecuencia energética con la que lo realice.

