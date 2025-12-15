Doral solidario: lanzan el programa EHG4F para dar asistencia financiera directa a familias

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Doral, Florida, ha puesto en marcha un nuevo programa de subsidio destinado a brindar apoyo directo a las familias que enfrentan necesidades económicas.

La iniciativa busca aliviar la carga financiera de los residentes más afectados de la comunidad.

El programa EHG4F está diseñado para proporcionar asistencia financiera directa y transparente a los hogares elegibles de Doral que se encuentran atravesando dificultades económicas comprobadas.

La ayuda es de naturaleza oportuna y está enfocada en la prevención de crisis. El objetivo del programa es:

Ayudar a prevenir desalojos.

Evitar cortes de servicios públicos.

Impedir el desplazamiento familiar.

Además, el programa está dirigido a residentes que puedan demostrar una necesidad económica generada por situaciones críticas, como: Pérdida de empleo, emergencias médicas., pérdida inesperada de ingresos.

Al proporcionar apoyo específico en momentos críticos, la Ciudad de Doral busca "fortalecer la estabilidad de la comunidad".

Según Rafael Pineyro, concejal de esa municipalidad, la medida busca frenar los desalojos y cortes de servicios entre hogares de bajos recursos mediante la asignación de fondos del presupuesto, sin elevar la carga tributaria a los residentes.

El programa de asistencia financiera de emergencia otorga hasta 3.000 dólares.

Período de solicitud

Ventana abierta: Los primeros diez (10) días calendario de cada mes, hasta agotar los fondos del programa.

Proceso de revisión: Todas las solicitudes se evalúan juntas al cierre de cada ciclo para garantizar la imparcialidad y la coherencia.

Solicitudes incompletas: Se recomienda a los solicitantes con documentación faltante que vuelvan a presentar su solicitud durante el próximo ciclo de subvenciones disponible.

Requisitos de elegibilidad

Para calificar para recibir asistencia, los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios, según el sitio oficial cityofdoral.com.

Ser residente de la ciudad de Doral durante al menos 12 meses consecutivos.

Cumplir con los límites de ingresos del hogar:

Hasta $60,173 para hogares con un solo ingreso

Hasta $128,565 para hogares con ingresos dobles o múltiples.

Demostrar una dificultad verificable y documentada (por ejemplo, pérdida de empleo, emergencia médica u otra pérdida repentina de ingresos).

Una subvención por hogar durante un período de 12 meses.

Solicite asistencia de hasta $3,000 por hogar para gastos elegibles, que incluyen vivienda, servicios públicos o cuidado infantil de emergencia.

Los pagos se realizan directamente a proveedores de servicios verificados (sin desembolsos en efectivo).

Importante: Los formularios anteriores deben ser completados y firmados por la persona a quien la Ciudad pagará directamente.

