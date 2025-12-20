Código CVC de Mercantil: qué es y cómo consultarlo desde cualquier parte fácilmente

Suscríbete a nuestros canales

El Banco Mercantil implementó un código de seguridad CVC dinámico para sus tarjetas de Débito Mastercard, con el objetivo de proteger a los usuarios en sus transacciones por internet.

A diferencia del CVC tradicional, este código no está impreso en la tarjeta física y cambia constantemente, lo que dificulta su uso indebido por terceros.

Esta medida forma parte de la apuesta del banco por la banca digital segura, garantizando que los clientes puedan realizar compras en comercios electrónicos nacionales e internacionales con mayor tranquilidad y menor riesgo de fraude.

¿Qué es el CVC dinámico de Mercantil?

El CVC dinámico consiste en un código de tres dígitos que se genera de manera temporal y única para cada transacción. Esta característica permite que cada operación cuente con una clave diferente, aumentando la seguridad frente a intentos de clonación o robo de datos.

Las principales ventajas incluyen:

Dinámico: cambia constantemente y no aparece en la tarjeta física.

Un solo uso: válido únicamente para una transacción.

Protección: reduce riesgos de fraude en compras por internet.

Cómo generar el CVC desde Mercantil en Línea Personas

Los clientes pueden consultar su código a través de la App Móvil Personas o en la plataforma de Mercantil en Línea Personas. Solo deben seleccionar la opción “Generar CVC” en el menú de accesos rápidos, elegir un método de seguridad (código de seguridad enviado al número telefónico o correo electrónico asociado) y luego ingresar la clave temporal que el sistema envía.

Una vez completados estos pasos, se visualizarán los tres dígitos del CVC dinámico, listos para ser utilizados en una compra en línea, garantizando que la transacción sea segura y protegida.

Recomendaciones para el uso del CVC dinámico

Para aprovechar correctamente este sistema, el Banco Mercantil aconseja mantener actualizados los datos de contacto y asegurarse de tener acceso activo a la app o la plataforma en línea. Además, el código debe emplearse únicamente en el momento de la compra.

Adicionalmente, este sistema ofrece mayor confianza al realizar compras en línea, tanto en comercios nacionales como internacionales, adaptándose a los estándares modernos de seguridad bancaria.

