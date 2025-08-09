INAMEH: dos nuevas ondas tropicales llegarán a Venezuela desde el domingo 10 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó este sábado sobre la llegada de dos ondas tropicales al territorio nacional, específicamente a la Guayana Esequiba.

Ondas número 24 y 25

De acuerdo al INAMEH, la onda número 24 se desplaza sobre el Atlántico Central y estaría llegando a la Guayana Esequiba entre el domingo 10 y lunes 11 de agosto.

La onda tropical 25, está saliendo de las costas africanas, y se prevé que llegue entre el lunes 11 y martes 12 a la Guayana Esequiba.

Pronóstico del sábado 9 de agosto

De acuerdo a la información publicada por el INAMEH en su página web, para este sábado se espera abundante nubosidad asociada a precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, al norte de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, zona Insular, Llanos Occidentales/Centrales, los Andes y Zulia.

No se descartan lluvias o lloviznas dispersas en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón; el resto del país prevalecerá parcialmente nublado.

Durante la tarde y noche se estima cielo de parcial a nublado en la mayor parte del país, con precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Llanos Occidentales, los Andes y Zulia.

