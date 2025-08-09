¡Atención! Inameh prevé abundante nubosidad asociada a precipitaciones para este 9 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 9 de agosto de 2025, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó los detalles del clima para las próximas horas en Venezuela.

A través de sus redes sociales, detalló que en horas de la mañana persisten núcleos convectivos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, algunas con actividad eléctricas en zona de: La Guayana Esequiba, norte de Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, sur de Monagas/Anzoátegui, Llanos Centrales/Occidentales, Lara, Falcón y Zulia.

Además, prevé mantos nubosos productora de lluvias y chubascos en zonas de los estados: Bolívar, Amazonas, sur de Aragua, Carabobo y Yaracuy.

¿Qué pronóstica el Inameh en otros estados del país?

El reporte climático del Inameh informa además, que para el resto del territorio nacional se aprecia de parcial a despejado.

Sin embargo, no se descartan lluvias o lloviznas en los estados: Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Lara y Falcón.

En la Gran Caracas, se esperan áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en horas de la mañana, mientras que por la tarde y noche se estima cielos fragmentados con posibles lluvias o chubascos.

La temperatura máxima estará entre los 33°C, mientras que la mínima estará entre 19°C para la ciudad de Caracas.

