Maduro: en las próximas horas se informará de grandes decomisos y capturas que se están haciendo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reveló este viernes que en las próximas horas se darán detalles de grandes decomisos y detenciones que están llevano a cabo.

Complot para la detonación de una bomba en una plaza de Caracas

Durante una jornada de trabajo, el mandatario brinó detalles sobre un complot para la detonación de una bomba en una plaza pública en Caracas.

De acuerdo con las declaraciones del presidente Maduro, en este comploto estaría vinculada María Corina Machado.

En este sentido, asegura que el domingo "pretendieron un atentado con una bomba para matar gente en una plaza pública", resaltando que "en eso está el sayonismo y el imperialismo".

Agregó Maduro que "afortunadamente, frente al sayonismo, al imperialismo, al narcotráfico, frente a ese triángulo pavoroso de las bandas criminales, hay un triángulo vencedor".

Detenciones y capturas

Destacando que gracias a la "fusión perfecta popular - militar - policial", han obtenido "grandes logros" con la captura de "nuevos elementos que participaron", resaltando que "todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y a la mafia albanesa-ecuatoriana".

Finalmente, el presidente Maduro aseguró que "en las próximas horas se darán detalles de grandes logros y decomisos que estamos haciendo, de grandes capturas que se están haciendo".

Reiterando su respaldo y agradecimiento a los diferentes organismos de seguridad del Estado por garantizar y defender el "derecho a la paz".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube