Padrino López: "Maduro es el presidente que más ha combatido el narcotrafico en Venezuela"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió una declaración contundente, afirmando que el presidente Nicolás Maduro es el mandatario que más ha luchado contra el narcotráfico en la historia del país.

Durante un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López anunció un enérgico rechazo a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro.

En una declaración contundente, el ministro calificó la medida como una "manipulación" y una "agresión" dirigida a desestabilizar al país.

La respuesta de Padrino López se produce después de que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunciara el aumento de la recompensa por el presidente Maduro a $50.000 millones de dólares.

En un video difundido por las redes sociales, la funcionaria estadounidense justificó la medida, acusando a Maduro de colaborar con grupos criminales.

Declaraciones de la FANB

En su declaración, Padrino López reafirmó la lealtad y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el presidente Maduro.

El ministro aseguró que este tipo de "embestidas" solo fortalecen la unidad de la institución militar y su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

El ministro también contextualizó la medida como parte de un "plan neofascista y golpista" que, según él, fue ejecutado por con el objetivo de alterar la paz y la estabilidad del país.

Para Padrino López, la recompensa es una herramienta de "extorsivas e irracionales sanciones" que buscan someter a Venezuela a intereses extranjeros.

“Queremos dejarle claro al imperialismo que el ciudadano Nicolás Maduro Moros, es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe quien ejerce la máxima autoridad en la institución de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana”, dijo

Escalada de tensión entre Caracas y Washington

Durante una rueda de prensa, el ministro afirmó que esta nueva ofensiva estadounidense surge a raíz de la desarticulación de un plan "terrorista" en Venezuela.

Padrino López acusó a Estados Unidos de "imponer mentiras, manipulación y engaño", y de carecer de "ética en las relaciones internacionales".

El ministro también señaló que los resultados de las pasadas elecciones municipales, en las que el chavismo obtuvo una victoria contundente, han "dolido mucho" a Estados Unidos. En este contexto, destacó la "lucha frontal" del Estado venezolano contra el narcotráfico.

"Ha dolido mucho que Venezuela se haya convertido en un muro de contención de las rutas del narcotráfico", subrayó Padrino López. "Aquí podemos decir que no operan bandas criminales, se desarticularon, ni tampoco existen cárteles ni capos", concluyó.

