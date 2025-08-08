¿Por qué el encuentro? Fiscal de la Corte Penal Internacional se reúne con Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

Este 8 de agosto, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mame Mandiaye Niang, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A través de sus redes sociales, la CPI compartió imágenes así como algunos detalles de la reunión.

Fiscal de la Corte Penal Internacional se reúne con Delcy Rodríguez

En la cuenta oficial de X, se precisa que la Fiscalía está comprometida en "cumplir con su mandato avanzando con su investigación mientras evalúa el progreso del gobierno de Venezuela sobre complementariedad".

La corte también informó que la "viabilidad de la vía de complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela en la implementación de esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional".

