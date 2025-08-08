Maratón CAF convocará a 10 mil corredores en Caracas: incluirá una nueva modalidad

Suscríbete a nuestros canales

Se espera que la edición 2025 del Maratón CAF sea una de las más ambiciosas en su historia, pues presentará innovaciones que buscan ampliar su público.

Por primera vez en su historia, el maratón ofrecerá una categoría recreativa de 10 km, permitiendo que más personas puedan disfrutar del recorrido y vivir la experiencia del maratón.

La organización prevé que esta modalidad atraiga a unos 10.000 corredores, lo que representa la convocatoria más grande hasta ahora, informó el evento a través de su página.

“Esta es una fiesta nacional, cada uno de los estados de Venezuela están representados. También, necesitamos más mujeres en el maratón 2026. Ojalá lleguemos al 50% de participación”, destacó la presidenta del Comité Organizador, Marisol Barrera.

Además, detalló que quienes participen en los 10k tendrán un arco de llegada y logística para facilitar su regreso al Parque Los Caobos.

Participación internacional y reconocimiento mundial

Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF, resaltó la importancia del evento: “Es una Maratón en la que la gente y las familias de Caracas salen a las calles a ayudar, a apoyar y es realmente emocionante”.

Destacó que el maratón ha logrado posicionarse como uno de los eventos deportivos más relevantes en Latinoamérica y el Caribe, con corredores provenientes de 27 países.

El evento ha mostrado un crecimiento sostenido en participación femenina e inclusión social. En 2025, las mujeres representaron el 39 % del total.

Además, se incrementó la participación en categorías especiales como movilidad reducida, de cuatro participantes en 2011 a 24, y desde 2024 se añadió la distancia completa (42 km).

Maratón CAF y su enfoque ecológico

El maratón ha sido reconocido por su compromiso ecológico con certificaciones del Council for Responsible Sport: Silver (2015), Gold (2017) y Evergreen (máxima certificación) en 2023-2025.

Desde sus inicios, la ruta ha sido certificada por World Athletics y avalada por AIMS. Hasta ahora, más de 67 mil corredores han participado desde 27 países latinoamericanos y caribeños. La organización invita a inscribirse desde el 1 de septiembre hasta el 8 de diciembre o agotar cupos disponibles.

