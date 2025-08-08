Estrellas virales: estos son los deportistas venezolanos que dominan TikTok

Suscríbete a nuestros canales

El éxito de los atletas venezolanos ya no se mide solo en el campo de juego o en la pista. Plataformas como TikTok se han convertido en un nuevo espacio donde estas estrellas conectan con sus seguidores, mostrando un lado más personal y humano.

El beisbolista Ronald Acuña Jr. es el líder indiscutible en la plataforma. Con su cuenta @ronaldacunajr13, ha logrado superar la impresionante cifra de 1.2 millones de seguidores.

Acuña Jr. utiliza su perfil para publicar videos de sus rutinas de entrenamiento, bailes virales y momentos con su familia. También comparte jugadas destacadas de sus juegos.

La campeona olímpica Yulimar Rojas también tiene una gran presencia con su cuenta @yulimarrojas45. Su popularidad la ha llevado a acumular más de 365.5 mil seguidores.

Yulimar usa la plataforma para compartir sus intensos entrenamientos, momentos en competencias y videos de humor que muestran su personalidad vibrante y su trabajo fuera de las pistas.

Finalmente, el delantero Salomón Rondón conecta con sus seguidores a través de su cuenta @salomon.rondon233. Con más de 44.7 mil seguidores, Rondón utiliza la plataforma para publicar contenido motivacional y momentos detrás de cámaras de su carrera profesional.

