¿Se esperan lluvias para las próximas horas? Esto dice el Inameh 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió para este 8 de agosto que, sobre Venezuela, la actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene, y la vaguada monzónica, asociada a la baja semipermanente al noroeste de Colombia.

Por lo que las condiciones propician un día con nubosidad generalizada en el territorio venezolano, alternando con áreas despejadas.

Por otra parte, en horas de la mañana se estima áreas nubladas con lluvias o chubascos en zonas de la Guayana Esequiba, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Llanos Occidentales, los Andes y sur de Zulia.

A su vez, algunas precipitaciones en zonas de Miranda, La Guaira, norte de Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Falcón; en el resto del país se espera nubosidad parcial e intervalos despejados.

¿Cómo será el clima para la tarde y noche?

En la tarde y noche se prevé aumento de la cobertura nubosa en buena parte del país, con precipitaciones de intensidad variable, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, siendo más intensas y frecuentes en zonas de la Guayana Esequiba, norte de Bolívar, Anzoátegui, Llanos Occidentales y Mérida.

De igual modo, alertó sobre concentraciones de leves a moderadas de polvo sahariano en la porción norte del territorio nacional.

