Nueva propuesta en Washington DC abre debate sobre el futuro del salario local: a quienes afecta

Suscríbete a nuestros canales

Washington DC enfrenta un intenso debate sobre el salario mínimo que ha llamado la atención de ciudadanos y empresarios.

Una nueva propuesta promete cambios importantes en la remuneración de los trabajadores, generando opiniones divididas sobre su viabilidad y el impacto que podría tener en la economía local.

La iniciativa, liderada por activistas y organizaciones sociales, apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y equilibrar los ingresos con el creciente costo de vida en la capital estadounidense, queriendo llevar a 25 dólares la hora, según lo informado por el medio El Tiempo Latino.

El impulso surge tras los efectos de la Iniciativa 82, que buscaba igualar salarios de trabajadores con propinas pero fue modificada, dejando a muchos empleados en desventaja.

Activistas sostienen que el salario mínimo actual de $17.95 la hora no cubre las necesidades básicas. Andy Shallal, fundador de Busboys and Poets, destacó que la ciudad debe garantizar que quienes trabajan puedan mantenerse y vivir dignamente.

Cómo funcionará la iniciativa

La medida requiere 26,000 firmas de votantes registrados para llegar a la boleta de 2026. De aprobarse:

Los trabajadores no propensos a recibir propinas alcanzarían $25 por hora para julio de 2029.

Los trabajadores con propinas lograrían paridad total en 2031.

El plan es liderado por One Fair Wage, grupo que promovió la Iniciativa 82 y continúa buscando equidad salarial para todos los empleados.

Cabe resaltar que la iniciativa cuenta con respaldo popular, ya que según las encuestas recientes indican que 80% de los votantes en DC apoyan la medida. Pero, a pesar del respaldo social, la propuesta genera inquietud en los negocios locales.

Shawn Townsend, presidente de la Asociación de Restaurantes de DC, advierte que un aumento abrupto del salario podría afectar la estabilidad financiera de restaurantes y comercios pequeños.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube