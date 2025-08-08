¡El último adiós a monseñor Mario Moronta! Realizan rito de cierre del ataúd del obispo emérito

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este 8 de agosto, se realizó el último adiós a Mario del Valle Moronta Rodríguez, obispo emérito de San Cristóbal.

A través de sus redes sociales, la Arquidiócesis de Caracas informó sobre el desarrollo de la misa exequial del prelado venezolano, fallecido el pasado 4 de agosto, a los 76 años de edad.

El último adiós a monseñor Mario Moronta

En los actos fúnebres, desde la Catedral de San Cristóbal, estuvieron presentes el Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega; el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y Arzobispo de Valencia, monseñor Jesús González de Zárate.

Asimismo, el Arzobispo de Barquisimeto, Polito Rodríguez; el Obispo de Margarita, Fernando Castro; el Obispo de Trujillo, José Trinidad Fernández, y el Obispo Auxiliar de Caracas, Carlos Márquez.

De igual modo, se informó que se realizó el rito del cierre del ataúd donde reposa el cuerpo del obispo emérito de San Cristóbal.

Para ello, el obispo auxiliar de San Cristóbal, Juan Alberto Ayala, hizo lectura del acta de inhumación.

Por su parte, en el sellado del ataúd, Lisandro Rivas, actual obispo de San Cristóbal, elevó una oración junto a los presentes por el eterno descanso de monseñor Moronta.

Mario del Valle Moronta Rodríguez ocupó el cargo de obispo auxiliar de Caracas en 1990 luego de su designación por el papa Juan Pablo II.

También asumió como obispo de Los Teques en 1995. En la Diócesis de San Cristóbal ejerció su ministerio episcopal desde 1999 hasta noviembre de 2024, cuando pasó a retiro como obispo emérito de la diócesis.

