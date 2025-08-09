Activan Plan Vacacional Venezuela Ríe 2025: conozca las actividades que se realizarán en todo el país

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro, presentó este jueves el Plan Vacacional Comunitario Venezuela Ríe 2025, como parte de las iniciativas del gobierno de autogestión comunal con el apoyo de las instituciones del Estado.

Desde la Base de Misiones Socialistas Miguel Montes en Catia la Mar, estado La Guaira, el jefe de Estado hizo un recorrido por la planta potabilizadora, la pescadería comunal, la panadería y la casa de alimentación, además de la Sala del Sistema de Gobierno Comunal.

Durante una conversación con habitantes de la comunidad “Todos somos Mirabal”, el mandatario hizo un llamado a “seguir estimulando la participación vecinal, la formación del liderazgo, que tenga más instrumento para su trabajo organizativo, para que las consultas se transformen en obras”.

“Vine para compartir el lanzamiento del Plan Vacacional comunitario Venezuela Ríe 2025”.

Lanzamiento para toda la familia

En un pase televisivo con la comuna “Tierra de mujeres y hombres libres” en el sector El Valle, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, destacó la alegría del pueblo capitalino, con 299 comunas y 22 parroquias activas para participar en diversas actividades recreativas.

"Este plan es para toda la familia. Los abuelos y las abuelas están contentos, la juventud, los niños y las niñas, aquí todos felices, disfrutando de este lanzamiento".

El jefe de Gobierno de Distrito Capital, Nahum Fernández, explicó que "299 circuitos se han instalado en las comisiones de nuestro plan de recreación, precisamente, es un derecho constitucional en Venezuela, está consagrado en nuestras leyes y por supuesto estamos montando un tremendo aparataje gracias a todo el esfuerzo que hace usted, Presidente, por nuestra población", precisó.

El Plan Vacacional Comunitario "Venezuela Ríe 2025" atenderá a miles de niños y jóvenes en todo el territorio nacional, a través de 5 mil 336 circuitos comunales, 120 puntos en playas y parques, y 24 campamentos deportivos.

Esta jornada infantil caraqueña contó con pintacaritas, talleres de pintura, juegos en piscina, cama elástica y perros calientes, entre otras atracciones.

