Arranca pago del Bono Único Familiar de diciembre: este es el monto asignado

Este martes 2 de diciembre comenzó el pago del Bono único Familiar que, se envía a través del Sistema Patria.

La entrega tendrá lugar del 2 al 10 de diciembre de 2025 y se realizará de manera directa y gradual.

El monto asignado a los beneficiarios es de 3.705,00 Bs

¿Quiénes reciben la bonificación?

El subsidio agrupa a los beneficiarios de los programas de protección social, tales como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad, entre otros, es ajustado mensualmente por el Ejecutivo venezolano.

Durante el mes de noviembre 2025, los venezolanos y venezolanas cobraron el Bono Único Familiar con el monto de 3.330 o $ 14,44 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

"El mensaje de notificación «Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. El Siglo XXI el de los pueblos. ¡Vivamos esta era juntos!" Fue enviado a quienes recibieron este bono, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

