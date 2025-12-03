¡En video! Camión paraliza el tráfico al colgar de un puente nevado: así fue el rescate imposible que detuvo la caída libre

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un peligroso accidente paralizó la carretera interestatal I-35 en el condado de Mason, en EEUU, luego de que un conductor de tráiler terminara con su cabina colgando.

Los reportes de CNN y medios locales, informaron que el hecho ocurrió en un puente a una altura de casi 100 pies (unos 30 metros), en medio de la nieve.

El incidente desató un operativo de rescate de cinco horas, al que acudieron varias unidades de emergencia y rescate, obligando al cierre temporal de la vía.

¿Qué ocurrió con el conductor?

A través de diversos medios y redes sociales, se los transeúntes compartieron videos mostrando al camión de carga comercial, sostenido únicamente por el peso de la mercancía que transportaba, cuando quedó suspendido al borde del vacío.

La compleja situación requirió la coordinación de múltiples agencias y el uso de tecnología especializada para garantizar la seguridad del conductor atrapado en la cabina que pendía peligrosamente sobre el terreno.

Reporte inicial en la nieve y operativo

El accidente fue notificado a las autoridades entre las 5:00 y 6:25 a.m. Las primeras investigaciones señalan que el conductor perdió el control del vehículo en una zona cubierta por la nieve, lo que desencadenó que el tráiler se desviara y terminara en el borde del puente con la cabina orientada hacia abajo.

Ante la magnitud del riesgo, se movilizó un amplio operativo de rescate. Los equipos implementaron un sistema de tres cuerdas, auxiliados por dos grúas de gran tonelaje.

Una grúa se utilizó para anclar el vehículo al puente, y la segunda sirvió para estabilizar la carga y prevenir cualquier movimiento que pudiera provocar una caída. Una vez asegurado el perímetro, se preparó el descenso del rescatista.

El descenso heroico que salvó una vida

El bombero voluntario Westley Quinn, del Departamento de Bomberos de Hurricane, fue el encargado de llevar a cabo la maniobra crucial.

Quinn fue descendido cuidadosamente por el lateral del puente hasta alcanzar la cabina del camión. Una vez dentro, su prioridad fue asegurar al conductor con un arnés especial para iniciar la extracción vertical.

Tras aproximadamente cinco horas de intensas labores, el conductor fue finalmente izado de regreso al puente. El rescate fue descrito por los participantes como dramático, pero concluyó con éxito: el conductor fue retirado de la cabina suspendida sin presentar ningún tipo de lesión.

Reapertura de la vía

Una vez finalizado el rescate y retirado el vehículo de carga, las autoridades restablecieron la circulación en los carriles de la I-35. La infraestructura del puente fue inspeccionada y confirmada como segura, sin daños graves que comprometieran su uso.

