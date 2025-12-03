¿Qué sorpresa guarda la iluminación del árbol del Rockefeller Center 2025? El show promete algo jamás visto

Suscríbete a nuestros canales

El público ya se prepara para uno de los eventos navideños más vistos en Estados Unidos: la tradicional iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center, que este 2025 volverá a encender el espíritu festivo en Nueva York con una transmisión nacional por televisión y plataformas digitales.

La festividad es de las más esperadas en Navidad y, este año, contará con la presencia de numerosos y famosos artistas.

Horarios del encendido y dónde verlo

La ceremonia oficial tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, con una gran producción televisiva que iniciará desde temprano.

En NBC New York, la cobertura local comenzará a las 7 p.m., mientras que el especial nacional “Christmas in Rockefeller Center” arrancará a las 8 p.m. por NBC y Peacock.

El momento más esperado —el encendido del árbol— ocurrirá justo antes de las 10 p.m. (hora del Este). Para quienes prefieran ver el evento en español, Telemundo transmitirá una cobertura especial en vivo a partir de las 9 p.m., también disponible en plataformas digitales.

Además, la previa al espectáculo podrá verse desde las 6:30 p.m. en la aplicación de NBC NY, Peacock y otros servicios de transmisión, facilitando que el público pueda seguir cada detalle sin importar su ubicación.

Dónde ver la ceremonia y quiénes actuarán

La transmisión estará disponible en la televisión NBC, en el canal local NBC New York, así como en Peacock, que ofrecerá la señal en vivo para sus suscriptores en todo el país. Telemundo tendrá la exclusiva en español.

El espectáculo musical reunirá a un elenco de artistas reconocidos. Entre los confirmados se encuentran Marc Anthony, Michael Bublé, Halle Bailey, Kristin Chenoweth, Laufey, New Edition, Brad Paisley, Carly Pearce y Gwen Stefani, además de la participación estelar de las Radio City Rockettes, íconos de la Navidad en Nueva York.

Con música, luces y una producción televisiva a gran escala, la iluminación del árbol del Rockefeller Center se perfila como uno de los eventos más vistos y comentados de la temporada navideña 2025.

