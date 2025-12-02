Nueva York lanza máquinas que permiten donar en segundos: ¿Qué puedes comprar y a quién ayudas?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña arrancó con una tradición que vuelve a transformar la solidaridad en un gesto fácil, rápido y al alcance de cualquier visitante o residente de la ciudad de Nueva York: las máquinas expendedoras de donaciones.

Instaladas nuevamente en Times Square, estas estaciones permiten aportar a organizaciones benéficas locales e internacionales con solo unos segundos y unos cuantos dólares.

Máquinas de donaciones en Times Square

Las máquinas se inauguraron este martes por la mañana y ofrecen la posibilidad de elegir artículos específicos valorados entre $7 y $300, desde pañales y leche de fórmula hasta mochilas, comida para personas sin hogar o insumos urgentes.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran Cruz Roja Americana, UNICEF, Make the Road New York, Greenfaith y Caridades Católicas de Nueva York.

Antonio Fernández, director ejecutivo de Caridades Católicas de Nueva York, explicó que estas máquinas buscan reunir ayuda inmediata para quienes enfrentan dificultades más severas.

“Intentarán conseguir las cosas que más necesita la gente de Nueva York: pañales, leche de fórmula, mochilas, comida para las personas sin hogar. Cosas que la gente realmente necesita, especialmente en estas fiestas”, afirmó.

La iniciativa coincide con la antesala del Giving Tuesday, el movimiento global que promueve la generosidad y que se celebra el martes siguiente al Black Friday y al Cyber Monday.

Dónde estarán las máquinas de donaciones

Aunque la máquina principal abrió en Times Square el lunes, el despliegue continuará a lo largo de la ciudad durante todo el mes.

A partir de este martes, otras máquinas expendedoras benéficas estarán disponibles en iglesias de Manhattan, entre ellas:

Iglesia de Riverside

Iglesia de San Pedro

Iglesia del West End

Iglesia de Nuestro Salvador

La propuesta busca que más neoyorquinos y visitantes se sumen al espíritu solidario de la temporada sin trámites ni complicaciones, convirtiendo cada donación en un gesto directo y significativo para las comunidades más necesitadas.

