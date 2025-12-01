Delivery en Nueva York: conozca el nuevo reglamento sobre propinas que entra en vigor en 2026

Suscríbete a nuestros canales

La forma en la que los consumidores dan propinas en plataformas de delivery en Nueva York, Estados Unidos (EEUU), va a cambiar a partir de finales de enero de 2026, descubra de qué se trata.

Estamos hablando de que entrará en vigor la Ley Local 108, la cual revierte los cambios que las aplicaciones como DoorDash y Uber Eats implementaron después de que la ciudad impusiera un salario mínimo obligatorio.

Las plataformas argumentaron en su momento que el salario mínimo aumentaría los costos de servicio, por lo que:

Desincentivaron la propina o la movieron al final para "ayudar a equilibrar el impacto de estos nuevos costos" y evitar que los repartidores "seleccionaran solo los pedidos con la propina más alta" (cherry-picking).

Ahora, la activación de esta busca restaurar la facilidad para dar propinas a los repartidores.

Detalles sobre la medida

En esencia, la Ley Local 108 busca devolver el control de la propina al momento de la compra, asegurando que los repartidores sigan recibiendo el apoyo que los clientes quieren darles.

La ley exige que, a partir del 26 de enero de 2026, las plataformas de entrega de terceros, como DoorDash, Uber Eats y Grubhub, deben dar a los clientes la opción de dejar propina antes o en el momento de realizar su pedido.

Las plataformas deben ofrecer a los clientes una opción de propina sugerida de al menos el 10% del precio de compra.

Esto ayuda a que el cliente no tenga que calcular el monto manualmente.

Impacto

Se debe recordar que, los trabajadores denunciaron que mover la opción de propina al final no solo redujo la cantidad que recibían, sino que también eliminó una herramienta clave para decidir si un viaje valía la pena el esfuerzo antes de aceptarlo.

El regreso de las propinas anticipadas podría acelerar la aceptación de pedidos, de hecho, varios repartidores han admitido que priorizan órdenes con propina incluida porque tiene más sentido financiero.

Otra ley que entra en vigor el 26 de enero

La Ley Local 124 permitirá que trabajadores de entrega de víveres por app ganen lo mismo o más que el pago mínimo exigido para repartidores de comida.

Esto se decidió luego de que funcionarios municipales descubrieron que ambos tipos de trabajadores tienen gastos similares como vehículos y teléfonos móviles, pero los servicios de entrega terciarizados generalmente no reembolsan estos costos.

