Salud gratis en Dallas: invitan a nueva feria comunitaria el 3 de diciembre, estos son los servicios que ofrecen

En Texas, Estados Unidos (EEUU), periódicamente se activan jornadas gratuitas que ofrecen ciertos beneficios a los residentes de estado, este tipo de actividades son muy activas en Dallas, sepa lo que viene esta semana.

Desde instancias e iniciativas gubernamentales y hasta organizaciones realizan jornadas mensuales en diferentes sectores, en este caso de trata del sector salud.

En esta oportunidad la actividad viene de la mano de un importante centro médico en Dallas, que realiza periódicamente ferias y ofrece servicios gratuitos para los residentes del condado.

Estamos hablando de la labor de Parkland Memorial Hospital, que próximamente estará realizando un evento familiar de salud.

La cita será para el miércoles 3 de diciembre de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en Inspired Vision Compassion Center: 2019 N. Masters Drive, Dallas, 75217. Dallas, TX 75217.

Servicios a los que puede acceder en la feria del 3 de diciembre

En dicha feria comunitaria de salud, se ofrecerá educación sobre el mejoramiento de la diabetes, presión arterial, VIH, entre otras afecciones.

Además, los servicios incluyen exámenes de salud gratis.

Indican que prestarán atención sobre:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras

Los interesados que tengan alguna duda pueden llamar al 214-484-6393.

Sobre Parkland

Actualmente, Parkland es el principal hospital universitario del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas, y es uno de los sistemas hospitalarios públicos más grandes del país.

El hospital recibe un promedio de más de un millón de visitas ambulatorias al año.

Los servicios incluyen un Centro de Traumatología de Nivel I, el primer centro de quemados verificado en el norte de Texas y una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Nivel III.

El sistema también incluye una red de centros de salud comunitarios, que incluyen atención primaria y clínicas para mujeres, y numerosos programas de extensión y educación.

