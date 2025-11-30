Desvíos para conductores en Miami del 1 al 5 de diciembre por la construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que en noviembre se siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana, desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de diciembre.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Puede chequear el mapa de desvío en el siguiente enlace: i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Cierre de la rampa de la calle NW 8 hacia la I-95 en dirección Norte

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: la rampa de la calle 8 del noroeste hacia la I-95 en dirección norte permanecerá cerrada según sea necesario entre las 22:00 pm y las 5:30 am.

Los conductores pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 8

- Gire a la izquierda en NE 1 Avenue

- Ingrese a la rampa de la I-395 en dirección oeste para acceder a la I-95 en dirección norte.

Confirme el mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW8ST-06122019.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf.

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Acceda al mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Rampa de la I-395 en dirección oeste al desvío de la I-95 en dirección sur

Martes 2 de diciembre y miércoles 3 de diciembre: la rampa de la I-395 en dirección oeste a la I-95 en dirección sur estará cerrada entre las 9:00 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Vaya hacia el norte por la I-95, luego salga en NW 62 Street

- Gire a la izquierda en NW 62 Street para acceder a la rampa de la I-95 en dirección sur.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-WB395-to-SB95-Map.pdf.

Desvío de la Calle 14 del Noroeste

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: la calle NW 14, desde la avenida NW 3 hasta la avenida NW 7, permanecerá cerrada según sea necesario entre las 21:00 y las 5:30.

Se implementarán cierres de carriles durante el día según sea necesario entre las 9:00 y las 16:00.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 7 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Vea el mapa del desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-Map.pdf?mc_cid=dd3390a75c&mc_eid=UNIQID.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre total de la SR 836

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: todos los carriles en dirección este y oeste de la SR 836 estarán cerrados desde NW 17 Avenue hasta NW 12 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección este pueden:

- Salga en la rampa de NW 17 Avenue South (Ballpark), luego gire a la derecha en NW 17 Avenue

- Gire a la izquierda en NW 7 Street

- Gira a la izquierda en la NW 12 Avenue para conectar con la rampa de la SR 836 en dirección este.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 10 p.m. y las 9 a.m.

Rampa de la SR 836 en dirección este al desvío de la I-95 en dirección sur

Martes 2 de diciembre y miércoles 3 de diciembre: la rampa de la SR 836 en dirección este hacia la I-95 en dirección sur estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el este por la I-395

- Salga en NE 2 Avenue/Biscayne Boulevard (Salida 2B)

- Gire a la derecha en NE 2 Avenue, luego gire a la derecha en NE 11 Street

- Gire a la derecha en NE 1 Avenue para acceder a la rampa sur de la I-95

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-EBSB.pdf.

Rampa de la avenida NW 12 hacia el sur hacia el desvío de la SR 836 hacia el este

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: a rampa de la Avenida NW 12 en dirección sur hacia la SR 836 en dirección este estará cerrada entre las 10 p. m. y las 5:30 a. m. Los conductores pueden:

- Gire a la derecha en NW 14 Street

- Gire a la izquierda en la Avenida NW 14 y continúe por la Calle NW 11

- Gire a la izquierda en la NW 12 Avenue para acceder a la rampa de entrada este de la SR 836.

Mapa de desvío: Alert-395-SB12EB836-Map.

Desvío de la avenida NW 10

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: la Avenida NW 10 estará cerrada desde la Calle NW 13 hasta la Calle NW 14 entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

Se implementarán cierres de un solo carril durante el día entre las 9 a.m. y las 3:30 p.m.

Los conductores que viajan hacia el norte por la Avenida NW 10 pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 13

- Gire a la izquierda en NW 8 Court

- Gire a la izquierda en NW 14 Street para conectarse con NW 10 Avenue

Los conductores que viajan en dirección sur por la Avenida NW 10 pueden:

- Vaya hacia el este por la calle NW 14

- Gire a la derecha en NW 8 Court

- Gire a la derecha en NW 13 Street para acceder a NW 10 Avenue

Mapa de desvío: i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW10-Map.pdf.

Cierre prolongado de la calle NW 14

Viernes, 5 de diciembre: la calle 14 del noroeste, desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste, permanecerá cerrada continuamente desde las 22:00 h del viernes 5 de diciembre hasta el mediodía del sábado 6 de diciembre.

Explican que el cierre es necesario para el montaje seguro de una grúa.

Aseguran que se hará todo lo posible para minimizar el ruido; sin embargo, los residentes y negocios cercanos podrían experimentar periodos con niveles de ruido superiores a lo normal.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

- Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14St-Detour-at-7ave-Map.pdf.

Cierre de carril en sentido sur de la SR 7/US 441/NW 7 Avenue durante el día

Del lunes 1 de diciembre al viernes 5 de diciembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube