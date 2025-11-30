Kit de emergencia invernal: ¿Qué artículo crucial falta en la mayoría de los autos?

Suscríbete a nuestros canales

Los accidentes de tráfico aumentan de forma alarmante durante episodios de frío extremo, cuando carreteras heladas, nevadas intensas y visibilidad reducida elevan el riesgo para los conductores.

El Departamento de Salud Pública de California recomienda revisar el vehículo antes de salir, planificar rutas seguras y asegurarse de contar con un kit de emergencia especializado para condiciones invernales, especialmente en zonas donde las tormentas de nieve pueden dejar a los viajeros varados durante horas.

Qué hacer si su vehículo queda atrapado en la nieve

Cuando un auto se queda varado por hielo o nieve, los expertos sugieren permanecer dentro del vehículo y esperar ayuda, ya que las bajas temperaturas pueden provocar hipotermia en cuestión de minutos.

Para alertar a los rescatistas, se aconseja atar un paño de color brillante a la manija de una puerta, mover los artículos esenciales del maletero al área de pasajeros y cubrir el cuerpo con mantas, ropa adicional o incluso periódicos para conservar el calor.

Otra recomendación clave es encender el motor durante 10 minutos por hora para mantener la calefacción, dejando una ventana ligeramente abierta para permitir la entrada de aire fresco.

Antes de activar el vehículo, los conductores deben verificar que la nieve no obstruya el tubo de escape, lo que podría causar intoxicación por monóxido de carbono.

Para mantener la circulación, es fundamental mover brazos y piernas con frecuencia y evitar consumir nieve, ya que reduce la temperatura corporal.

Elementos esenciales del kit de emergencia invernal

Los conductores que transiten por carreteras heladas deben reforzar su kit de emergencia con artículos diseñados específicamente para soportar el frío extremo. Entre los suministros recomendados se incluyen:

Mantas gruesas o sacos de dormir

Mitones, calentadores de manos, gorros, calcetines y botas de invierno

Raspador de hielo y cepillo para nieve

Linterna con pilas adicionales

Cables de puente

Botiquín de primeros auxilios

Agua y snacks energéticos como barras de granola

Navaja o herramienta multifunción

Bengalas o triángulos reflectantes

Líquido limpiaparabrisas

Cadenas para neumáticos y correas de remolque

Bolsa de arena o arena para gatos para mejorar la tracción

Pala de nieve plegable

La preparación adecuada puede marcar la diferencia entre una situación de riesgo y una espera segura hasta que llegue la ayuda.

