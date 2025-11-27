Congelación azota Carolina del Norte: frente frío domina el Día de Acción de Gracias

Suscríbete a nuestros canales

Un frente frío que proviene del Ártico está llegando con fuerza a Carolina del Norte, lo que está causando un notable descenso en las temperaturas y activando varias alertas meteorológicas en la zona.

Las autoridades están instando a la población a que tome precauciones ante el clima helado que ya se siente en gran parte del estado.

Impacto del frente frío: heladas y advertencias activas

La masa de aire polar está empujando el termómetro a niveles sorprendentemente bajos para esta época del año, en Carolina del Norte.

Según los pronósticos, se espera que las temperaturas mínimas caigan drásticamente, situándose entre los 20°F y 30°F (aproximadamente entre -6°C y -1°C) en las áreas interiores, y muy cerca del punto de congelación en la costa, de acuerdo con reportes de medios especializados, reporta Univision 40 Raleigh.

En particular, ciudades como Lexington y Winston-Salem sentirán el impacto, con mínimas que podrían llegar a los 24°F a 26°F (-4.44°C a -3.33°C), según las predicciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Riesgo de congelación y acumulación de hielo en Carolina del Norte para este Día de Acción de Gracias

Las bajas temperaturas no sólo traen consigo un frío intenso, sino también un alto riesgo de heladas y, en algunas áreas, de acumulación de hielo.

El NWS ha emitido una Advertencia de Congelación para varios condados, que estará vigente durante la noche y las primeras horas de la mañana, indica Univision 40 Raleigh.

La combinación de condiciones frías y la posibilidad de precipitación invernal, como aguanieve o nieve ligera, especialmente en las zonas montañosas del oeste, genera preocupación por las condiciones de las carreteras.

Cabe mencionar que, el Aeropuerto Internacional de Charlotte Douglas es uno de los aeropuertos que podría enfrentar complicaciones en sus operaciones debido a las inclemencias del tiempo, advierte Infobae.

