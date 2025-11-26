Nueva política de parques en EEUU excluye a turistas internacionales de días gratis: ¿Qué significa para tu viaje?

Suscríbete a nuestros canales

Los parques nacionales de Estados Unidos aplicarán un aumento de tarifas para turistas extranjeros a partir del 1 de enero de 2026, según anunció el Servicio de Parques Nacionales.

Esta medida se aplica a 11 de los destinos más visitados, incluidos el Gran Cañón, Yellowstone y Yosemite, y excluye a los estadounidenses de los días de entrada gratuita que se reservarán exclusivamente para residentes.

La decisión responde a la necesidad de compensar recortes presupuestarios, reducción de personal y pérdidas de ingresos durante el reciente cierre del gobierno.

El Departamento del Interior indicó que los nuevos precios buscan equilibrar el acceso asequible de los estadounidenses con la contribución justa de los visitantes internacionales.

Según el comunicado, el pase anual para turistas extranjeros aumentará a $250, mientras que los residentes de EE. UU. continuarán pagando $80.

“Los contribuyentes estadounidenses seguirán disfrutando de un acceso asequible, mientras que los visitantes extranjeros contribuyen con un precio justo para mantener y mejorar nuestros parques para futuras generaciones”, escribió el Secretario del Interior, Doug Burgum, en su cuenta de X.

Impacto en visitantes internacionales y días gratuitos

Los días patrióticos de entrada gratuita para estadounidenses incluirán fechas como el Día de los Veteranos, mientras que los turistas extranjeros quedarán excluidos de estas jornadas especiales.

La Asociación de Conservación de Parques Nacionales (NPCA) expresó preocupación sobre la implementación de esta política y dijo que realizará un seguimiento detallado para garantizar que se cumplan los objetivos de conservación sin afectar la experiencia del visitante.

Las cifras oficiales muestran que los parques recibieron más de 14 millones de visitantes internacionales en 2018. Yellowstone, por ejemplo, reportó que en 2024 cerca del 15% de sus visitantes eran extranjeros, comparado con el 30% en 2018.

¿Qué harán con el dinero recaudado?

El dinero recaudado por los nuevos precios se destinará a mejorar instalaciones, mantenimiento y servicios para los visitantes.

El anuncio se produce después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva en julio, instruyendo que los parques nacionales aumenten sus tarifas para turistas extranjeros bajo el lema “¡Primero los estadounidenses!”.

La medida generará debate sobre la equidad de los precios, pero busca asegurar la sostenibilidad financiera de los parques más emblemáticos del país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube