Trump perdona a dos pavos en tradicional ceremonia antes de Thanksgiving

El presidente Donald Trump otorgó indultos ceremoniales a dos pavos antes de volar a su resort privado en Florida el martes para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Waddle y Gobble, los dos pavos que fueron perdonados, disfrutaron de alojamientos de lujo en un hotel antes de su visita a la Casa Blanca. El indulto a pavos es una tradición presidencial que se remonta a años atrás.

Tras un discurso en la Casa Blanca, Trump evitó que Gobble y Waddle aparecieran en los platos de Acción de Gracias.

Además, bromeó diciendo que indultaría a los pavos del año pasado, Peach y Blossom, luego que una exhaustiva investigación del Departamento de Justicia descubriera que el uso de una pluma automática por parte del presidente Joe Biden invalidaba sus indultos. “Estaban en proceso de procesamiento”, dijo.

Waddle y Gobble provienen de una granja en Carolina del Norte y son los protagonistas de una celebración histórica en la cual el presidente de EEUU y la primera dama salvan a dos ejemplares de terminar en el horno para la cena de Acción de Gracias.

Los pavos nacieron en el mes de julio en la granja, y según la tradición, uno será nombrado el Pavo Nacional de Acción de Gracias y el otro será su suplente, aunque ambos recibirán el indulto presidencial.

Al término de la celebración en la Casa Blanca, Waddle y Gobble regresarán a Carolina del Norte, donde pasarán el resto de sus vidas.

Origen de la celebración del Thanksgiving con pavos

El presidente Abraham Lincoln (1861 – 1865) estableció la festividad de Thanksgiving (Acción de Gracias) para conmemorar la celebración con la que los colonos británicos que llegaron a bordo del “Mayflower” en 1620 quisieron dar gracias a Dios por su buena cosecha tras un duro invierno.

En 1789 George Washington fue designado primer presidente de EEUU y eligió el 26 de noviembre como día oficial de Acción de Gracias, pero en 1863 Lincoln estableció como fecha oficial el último jueves de noviembre.

Desde ese entonces se convirtió en la fiesta más popular que comparten todos los estadounidenses.

