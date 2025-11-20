Comida gratis en Metro Atlanta para Thanksgiving: activan al menos tres puntos de entregas del 21 al 22 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

En diferentes territorios de Estados Unidos (EEUU) continúan anunciándose jornadas de entrega de comidas gratuitas para que las personas de escasos recursos y en situación de necesidad puedan poner la mesa durante la icónica festividad de Thanksgiving, este también es el caso de áreas de Atlanta, Georgia.

Según el Banco de Alimentos Comunitario de Atlanta, uno de cada ocho adultos y uno de cada seis niños en la región enfrenta inseguridad alimentaria, una realidad que se agudiza durante esta temporada, cuando todos se preparan y muchos alimentos suben de costo.

En el Área Metropolitana de Atlanta se estarán realizando, al menos tres jornadas de entrega de alimentos para la cena de Acción de Gracias, programadas desde este viernes 21 y sábado 22 de noviembre.

Conoce los detalles de tres destacadas jornadas en Metro Atlanta

Viernes 21 de noviembre

Condado de Henry: en Parque JP Moseley, 1041 Millers Mill Road, Stockbridge, GA 30281. Desde las 8:00 de la mañana.

Se espera que se entreguen pavos y variedad de alimentos para complementar la cena.

No se requiere registro previo y los recursos se entregarán por orden de llegada. Por lo que el evento se mantendrá activo hasta agotar existencias.

Está a cargo de funcionarios del condado, en modalidad de autoservicio.

Sábado 22 de noviembre

Caring For Others’ - Annual Comfort & Care Harvest Distribution: en Caring For Others, Inc., 3537 Browns Mill Road, Atlanta, GA 30354. De 9:00 a 3:00 pm.

Se ha informado que estará, entregando alimentos frescos, abrigos y artículos para el hogar.

No se requiere registro previo, es una distribución de tipo "por orden de llegada.

Tenga en cuenta que, en el pasado, han requerido que los beneficiarios traigan una identificación con foto (ID) y una prueba de residencia en Georgia para confirmar la necesidad y evitar el abuso del sistema.

Para obtener más información o aclarar dudas sobre posible elegibilidad, le recomendamos visitar: Home – Caring For Others, Inc. o comunicarse al: 404.761.0133.

CHOICES - 9na Despensa Móvil Anual de Alimentos por el Día de Acción de Gracias: en el Centro de Conferencias Dennard – Atlanta Technical College, 1560 Metropolitan Parkway SW, Atlanta, GA 30310.

La cita es de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Se indica que el Centro para Ayudar a Erradicar la Obesidad Infantil (CHOICES), en alianza con varios legisladores locales, repartirá cenas completas de Acción de Gracias.

Para aclarar dudas sobre elegibilidad y registro, le recomendamos llamar al +1-678-819-3663.

También puede chequear el siguiente registro encontrado en internet: CHOICES 9th Annual Thanksgiving Mobile Food Pantry Presented by Amazon Registration, Sat, Nov 22, 2025 at 11:00 AM | Eventbrite.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube