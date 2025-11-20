Nuevo alcalde de New York quiere sustituir una icónica área verde por viviendas de bajo costo

Suscríbete a nuestros canales

La reciente elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ha desatado una ola de controversia por varias decisiones que el nuevo mandatario local ha tomado.

Mamdani, quien recibió un fuerte apoyo electoral de los residentes locales, planeta la construcción de 123 apartamentos de bajo costo en una zona considerada como sagrada por muchos de los neoyorquinos.

¿Qué quiere hacer el alcalde de Nueva York?

Su propuesta es eliminar el Elizabeth Street Garden en Nolita. Este espacio verde, que ha sido un refugio para la comunidad desde los años 90, se enfrenta a la amenaza de demolición para dar paso a un complejo de viviendas de bajo ingreso.

El Elizabeth Street Garden es catalogado como un símbolo de la comunidad, donde se han llevado a cabo numerosas actividades y eventos a lo largo de los años. La idea de reemplazarlo con un desarrollo que muchos consideran insuficiente para abordar la crisis de vivienda en la ciudad ha sido recibida con indignación.

Cabe destacar que el alcalde saliente Eric Adams intervino al designar el terreno como parque público, frustrando las intenciones de Mamdani.

Las acciones de Mamdani han suscitado críticas por su aparente desdén hacia las preocupaciones de la comunidad. Muchos argumentan que su enfoque en "rescatar" a los pobres a través de la construcción de viviendas de bajo ingreso ignora el valor del espacio comunitario y la necesidad de un desarrollo más equilibrado y considerado.